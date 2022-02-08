2022/02/08 | 14:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / القت قوة من الشرطة الاتحادية القبض على متهم مطلوب بالإرهاب في كركوك.وذكرت في بيان : تمكنت قوة من اللواء الثاني عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من استخبارات اللواء ، من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة 4 (إرهاب) في منطقة ( حي عدن ) بمحافظة كركوك.واضافت : تم تسليمه إلى جهة الطلب اصولياً./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهم مطلوب بالإرهاب في كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهم مطلوب بالإرهاب في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).