مشعان الجبوري لـ / نينا / : لا توجد جلسة للبرلمان اليوم وسنحسب من الغد 30 يوما لجلسة جديدة بمرشحين جدد لرئيس الجمهورية

2022/02/08 | 14:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قال عضو مجلس النواب عن تحالف السيادة مشعان الجبوري انه لاتوجد جلسة للبرلمان اليوم وسنحسب من الغد 30 يوما لجلسة جديدة بمرشحين جدد لرئيس الجمهورية.واضاف للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / ان المدة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية ضمن قانونه انتهت اليوم كما حددها القانون ولايوجد اي مجال لتمديد المدة وسيتم فتح مدة جديدة من الغد.واوضح الجبوري ان : المدة الجديدة ستكون لمدة شهر وسيتم فيها ترشيح شخصيات اخرى لمنصب رئيس الجمهورية./انتهى3

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