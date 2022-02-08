رغم العراقيل.. فتح باب الترشح ثانية لرئاسة العراق

2022/02/08 | 14:42 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من استمرار الجمود السياسي وعدم التوافق فيما يتعلق بالملف الرئاسي في العراق، أعلن البرلمان اليوم الثلاثاء فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية اعتبارا من الغد الأربعاء.

وقال في بيان، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) إن رئاسة المجلس قررت فتح باب الترشح لمنصب الرئيس ابتداء من يوم الأربعاء الموافق التاسع من فبراير الجاري ولمدة ثلاثة أيام.

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تمسك بالمرشحين

بالتزامن أعلن، كل من الحزبين الكرديين تمسكهما بمرشحيهما، في إشارة إلى أن العراقيل والخلافات التي حالت دون اكتمال النصاب القانوني في الجلسة النيابية أمس لا تزال على حالها.

فقد أكدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان فيان صبري، مجددا اليوم أن هوشيار زيباري ما زال مرشح الحزب الوحيد، معتبرة أن الدعوى القضائية بشأنه ستحسم خلال اليومين المقبلين، "لأن لا شبهة قانونية ضده"، وفق تعبيرها.

بدوره، أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني أن الرئيس الحالي المنتهيو ولايته، برهم صالح مرشحه الوحيد.

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