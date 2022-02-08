الفتح يعلق على إعادة فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية: قرار “دستوري – سياسي”

2022/02/08 | 14:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، اليوم الثلاثاء، على قرار هيئة رئاسة مجلس النواب، بشأن إعادة فتح باب الترشيح لمدة ثلاثة أيام.وقال القيادي في التحالف علي الفتلاوي، لوكالة “ايرث نيوز”، إن “هذا القرار هو دستوري، بكل تأكيد، فلا يمكن للبرلمان خرق الدستور، مع وجود المحكمة الاتحادية العليا، لكن هذا القرار في نفس […]

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