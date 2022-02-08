دولة القانون: الكاظمي خارج حسابات الجميع ونتطلع لحكومة جديدة

2022/02/08 | 14:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود السلامي، الثلاثاء، أن حكومة الكاظمي ورقة مطوية وبعيدة عن حلم الكاظمي بالولاية الثانية.وقال السلامي لوكالة / المعلومة /، إن “جميع الكتل اتفقت سابقاً على إقصاء حكومة الكاظمي بشكل نهائي، ولا يمكن أن يعاد السيناريو مرة أخرى”، مبيناً أن “الحكومة المقبلة توافقية مشتركة والكاظمي خارج […]

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