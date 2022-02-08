2022/02/08 | 14:50 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Cqiz3cDtzyQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السليمانية .. مؤسسة بارزاني الخيرية توزع ٦٠ ألف لتر من النفط الأبيض على دوائر التربية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السليمانية .. مؤسسة بارزاني الخيرية توزع ٦٠ ألف لتر من النفط الأبيض على دوائر التربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).