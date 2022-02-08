الزاملي: الابتعاد عن التأثيرات الخارجية والحزبية والشخصية هو جوهر عمل الأجهزة الرقابية

2022/02/08 | 14:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد استقبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، رئيس ديوان الرقابة المالية الإتحادي رافل ياسين خضير، فيما بين ان الابتعاد عن التأثيرات الخارجية والحزبية والشخصية هو جوهر عمل الاجهزة الرقابية.وقال الزاملي، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “هيأة رئاسة مجلس النواب وكذلك اللجان النيابية المزمع تشكيلها بعد فترة …

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