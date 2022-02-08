رئيس الأمن الوطني يعفي مدير أمن ميسان من منصبه

2022/02/08 | 14:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد قرر رئيس جهاز الأمن الوطني، إعفاء مدير أمن ميسان من منصبه.

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