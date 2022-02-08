2022/02/08 | 14:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرنامج اليوم: تفاقم أزمة الكوادر الطبية

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