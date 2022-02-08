اول رد نيابي على قرار اعادة فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية 

2022/02/08 | 14:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رد عضو مجلس النواب باسم خشان اليوم الثلاثاء، على قرار هيئة الرئاسة باعادة فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية.وقال خشان لوكالة ايرث نيوز، “ليس لرئيس المجلس أن يتخذ قرارا بنفسه، ولا بالاتفاق مع نائبيه، لأن كل قرارات المجلس تتخذ بالاغلبية البسيطة، ما لم ينص على خلاف ذلك، وهذا هو حكم المادة (٥٩/ثانيا) من […]

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