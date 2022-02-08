وزير الزراعة يعلن اختتام مؤتمر بغداد ويقدم طلباً بشأن المياه

2022/02/08 | 14:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – وسام الملا

أعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، اليوم الثلاثاء، عن اختتام مؤتمر بغداد لمنظمة الاغذية في دورته 36، فيما قدم طلبا حول ملف المياه.

وقال الخفاجي في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة الانباء العراقية (واع): "نعلن اختتام مؤتمر بغداد لمنظمة الاغذية في دورته 36"، معتبرا ان "ذلك هو انجاز تاريخي بعد 50 سنة وانجاز كبير للعراق ووزارة الزراعة".

واضاف ان "هذا المؤتمر شاركت فيه 30 دولة"، مشيرا الى "اننا طلبنا من منظمة فاو عقد اجتماع مع تركيا وايران لحل الازمات".

فيما اكد المدير المساعد لمنظمة الفاو الممثل الاقليمي للشرق الادنى عبد الحكيم الواعر خلال المؤتمر "اننا نفخر بجهود جمهورية العراق وكل المسؤولين ونشيد بكل الدعم من رئاسة الوزراء والخارجية والاهتمام بالضيوف"، مشيرا الى ان "المؤتمر الاقليمي يعتبر الاول في المنطقة".

واكد ان "هناك العديد من المواضيع الهامة التي تمت مناقشتها في المنطقة"، لافتا الى ان "هذا المؤتمر يمثل الحجر الاساس للمنظمة خلال السنين القادمة وهو منهاج عمل، وهناك الكثير من القضايا التي تم طرحها في ما يخص الدول المشاركة".

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