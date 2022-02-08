تطوير محركات جديدة لصواريخ الفضاء في كوريا الجنوبية

2022/02/08 | 15:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كوريا الجنوبية أن بلادها تخطط لتطوير محركات جديدة لصواريخ الفضاء.وجاء في بيان صادر عن الوزارة “ستستثمر جمهورية كوريا الجنوبية نحو 12 مليار وون (10 ملايين دولار تقريبا) في مشروع لتطوير محركات جديدة عالية الأداء تعمل بالوقود السائل ومخصصة للصواريخ الفضائية، المشروع الجديد قد يبدأ العمل […]

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