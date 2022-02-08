كتلة الديمقراطي: نطالب بمنح المنصب الشاغل لمُقرّر البرلمان للمكون الأيزيدي

2022/02/08 | 15:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب النائب عن كتلة الديمقراطي الكردستاني النيابية، محما خليل ،اليوم الثلاثاء، بمنح المنصب الشاغل لمُقرر مجلس النواب للمكون الأيزيدي.

وقال النائب في مؤتمر صحفي عقده بمجلس النواب : “نطالب بمنح المنصب الشاغل لمُقرر مجلس النواب الى المكون الأيزيدي”، مبيناً أنه “تم منح المكون المسيحي أمس منصب مُقرر المجلس لذلك هناك منصب شاغر ونطالب بمنحه الى المكون الأيزيدي”.

وأضاف خليل أن “هيئة الرئاسة والكتل السياسية سوف تصطف معنا ومع مطلبنا لما ألمَّ بالمكون من انهاكات كثيرة”.

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