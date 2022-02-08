المانع: توافق الصدر والقوى السنية والكردية لن يتحقق من دون الإطار

2022/02/08 | 15:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف ائتلاف دولة القانون ،اليوم الثلاثاء، عن وجود عوائق كبيرة امام نجاح التوافق الثلاثي بين التيار الصدري والقوى السنية والكردية مبينا ان التوافق الثلاثي لم يحقق ما يطمح به من دون الإطار التنسيقي.

وقال عضو ائتلاف دولة القانون عادل المانع ان هناك عوائق كبيرة وخلافات تمنع تطبيق مشروع التوافق الثلاثي بين التيار الصدري والقوى السنية والكردية أبرزها رئاسة الجمهورية والتوافق على مرشح معين.

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