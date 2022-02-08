رئاسة البرلمان توافق على تسمية نائب تركماني بمنصب مقرر مجلس النواب

2022/02/08 | 15:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت الكتلة النيابية التركمانية، استحصال الموافقة على تسمية النائب غريب عسكر بمنصب مقرر مجلس النواب.وقال المكتب الاعلامي للكتلة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “نعلن للرأي العام العراقي والتركماني، استحصال موافقة هيئة رئاسة مجلس النواب على تسمية النائب غريب عسكر التركماني بمنصب مقرر مجلس النواب العراقي”.وأكدت الكتلة، انها …

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