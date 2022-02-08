نائب يطالب بمنح المقعد الشاغر لمقرر مجلس النواب الى المكون الايزيدي

2022/02/08 | 15:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب المكون الايزيدي، اليوم الثلاثاء،

بمنح المقعد الشاغر لمقرر مجلس النواب

الى المكون الديني الايزيدي.

وقال ممثل المكون الايزيدي في مجلس

النواب النائب محما خليل علي آغا، في

بيان، "بما انه تم منح منصب

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