النزاهة تبحث مع الـ(UNDP) آليات تنفيذ الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد

2022/02/08 | 15:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة وبرنامج

الأمم المُتَّحدة الإنمائيِّ في العراق

UNDP؛ اليوم الثلاثاء، ورشة عملٍ للتعريف

بمنهجيَّة اتفاقيَّة الأمم المتحدة

لمُكافحة الفساد وآليات تنفيذها، وبحث

آلية استعراض

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