المالكي: ما يحصل جنوب العراق مسلسل خطير تقوم به جهة معروفة للجميع

2022/02/08 | 15:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي اليوم الثلاثاء، ان ما يحصل جنوب العراق مسلسل خطير، فيما بين ان من يقوم به جهة يعرفها الجميع.وذكر المالكي في تغريدة على تويتر اطلعت عليها وكالة ايرث نيوز، ان “ما يحصل في جنوبي البلد هو مسلسل خطير من عمليات التصفية الجسدية لرجال الامن والقضاء والمواطنين […]

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