النفط يتراجع عن أعلى مستوياته في 7 سنوات

2022/02/08 | 15:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تراجعت أسعار النفط إلى نحو 92 دولارا للبرميل اليوم، قبيل استئناف محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران والتي قد تحيي اتفاقا نوويا من شأنه في نهاية الأمر السماح بالمزيد من صادرات النفط من إيران العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”.وقد يسمح الاتفاق بضخ أكثر من مليون برميل يوميا من النفط […]

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