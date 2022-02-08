الكتلة التركمانية تعلن حصولها على منصب مقرر مجلس النواب

2022/02/08 | 15:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت الكتلة النيابية التركمانية، اليوم الثلاثاء، حصولها على منصب مقرر مجلس النواب.وذكر المكتب الإعلامي للكتلة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الكتلة النيابية التركمانية تعلن للرأي العام العراقي والتركماني عن استحصال موافقة هيئة رئاسة مجلس النواب على تسمية النائب غريب عسكر التركماني بمنصب مقرر مجلس النواب العراقي".

وأضاف أنه "سنواصل المضي لضمان استحقاقات المكون التركماني".

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