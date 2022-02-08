ايران : رفع العقوبات الأميركية هو خط طهران الأحمر في مفاوضات فيينا

2022/02/08 | 15:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية،سعيد خطيب زادة إن رفع العقوبات الأميركية هو خط طهران الأحمر في المفاوضات مع القوى العالمية في فيينا لإحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015.وقال في مؤتمره الصحفي الاسبوعي ان مسألة رفع العقوبات واستفادة إيران من ذلك هي الخط الأحمر الإيراني في المحادثات.وأضاف زادة : واشنطن قررت اتخاذ خطوة ليس لها تأثير على الوضع الاقتصادي الإيراني، من شأن حكومة مسؤولة للولايات المتحدة أن تعود للاتفاق وتفي بالتزاماتها.وكانت الولايات المتحدة أعلنت، الجمعة، إعفاء إيران من العقوبات مما يسمح بالتعاون النووي الدولي معها في مشروعات تهدف لأن تجعل من الصعب استخدام المواقع النووية الإيرانية لتطوير أسلحة./انتهى3

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