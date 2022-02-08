اطلاق صواريخ حوثية تجاه مدن يمنية

2022/02/08 | 15:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية أن جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، أطلقت 4 صواريخ باليستية باتجاه مدينتي /حرض و مثلث عاهم في حجة.وذكر / حسب وسائل اعلام سعودية / ان الصواريخ أطلقت من الحديدة ومطار صنعاء الدولي.واعتبر التحالف العربي أن الاستخدام العسكري لميناء الحديدة ومطار صنعاء يهدد الأمن الإقليمي والدولي.وأضاف التحالف: سنتخذ إجراءات عملياتية للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين بالداخل اليمني./انتهى3

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