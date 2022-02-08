بعد فتح الترشيح لمنصب الرئاسة.. خشان يتوعد بطعن جديد

2022/02/08 | 15:47 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذا القرار ينتهك الدستور، ويخالف قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.

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