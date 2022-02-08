السليمانية تستقبل 60 الف سائح خلال شهر واحد بفعل جاذبية الثلوج

2022/02/08 | 15:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلنت دائرة سياحة محافظة السليمانية، اليوم الثلاثاء، عن عدد السياح خلال شهر كانون الثاني الماضي الداخلين الى محافظة السليمانية.

وقالت المديرية العامة للسياحة في محافظة السليمانية في بيان ان محافظة السليمانية استقبلت خلال شهر كانون الثاني الماضي، 60 ألف سائح.

واضاف البيان، ان “اغلب السياح كانوا من محافظات الوسط والجنوب، وزاروا المناطق الجبلية بفضل موجة الثلوج التي هطلت على المحافظة”، مشيرا الى ان “السياح استمتعوا بقضاء أوقاتهم في المناطق الجبلية”.

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