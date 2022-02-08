انتخاب الرئاسات الثلاثة وعبثية إجراء الانتخابات ..

2022/02/08 | 15:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / هادي خيري الكريني || في العراق لا معنى للانتخابات لاتوجد لغة تحكم سوى لغة السلاح والبلطجة الذي بيده السلاح لا يخضع للدستور والقانون ياخذ ضعف استحقاقه ويستطيع الاطاحة بالحكومة حتى لو كان لديه نائب واحد ..نص الدستور والقانون اي حزب لديه فصيل مسلح لا يحق له الترشيح او المشاركة بالانتخابات وواقع الحال […]

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