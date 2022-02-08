علاوي يحذر من هذا الامر: سيدفع البلد نحو حافة الاقتتال الداخلي

2022/02/08 | 16:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي،

اليوم الثلاثاء، من استمرار التدخل

الاقليمي في الشأن العراقي، مشيرا الى

انه "سيدفع البلد نحو حافة الاقتتال

الداخلي".

ودعا زعيم ائتلاف الوطنية خلال بيان،

"القوى السي

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