2022/02/08 | 16:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة البرلمان تصدر توجيها الى الكتل السياسية بخصوص اللجان النيابية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة البرلمان تصدر توجيها الى الكتل السياسية بخصوص اللجان النيابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).