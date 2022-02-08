وزير الداخلية يصادق على موازنة صندوق الضمان الصحي

2022/02/08 | 16:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي،

اليوم الثلاثاء، المصادقة على موازنة

صندوق الضمان الصحي.

وقال الغانمي في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، "نسعى في وزارة الداخلية الى

تقديم أفضل الخدمات للضباط،

والمنتسب

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