2022/02/08 | 16:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان يوجه الكتل بتقديم اسماء مرشحيها لرئاسة اللجان

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