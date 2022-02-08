معالجة مقذوف حربي وعبوات ناسفة شرقي بغداد وغربي الانبار

2022/02/08 | 16:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / عالجت مديرية مكافحة المتفجرات مقذوفا حربيا شرقي بغداد وعبوات ناسفة غربي الانبار.وذكرت المديرية في بيان تمكنت مفارزها في صقر بغداد من معالجة مقذوف حربي عيار 120ملم من المخلفات الحربية في شارع القناة وقرب المدينه المائية شرقي بغداد.واضافت قام خبراء المتفجرات في محافظة الانبار بمعالجة /10/ عبوات ناسفة محلية الصنع عبارة عن جلكان سعة (20) لترا وقنينة اوكسجين مملوء بمادة متفجرة في قضاء عنه غربي المحافظة./انتهى3

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