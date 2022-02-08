أساطير تائهة ………… - منصور الريكان

2022/02/08 | 16:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منصور_الريكان 1 _ الأفعى وكتاب الشعر تخرجُ أفعى تتلمَّسُ كتبَ الأشعارْترسمُ دائرةً صفراءْتدقـقُ صمتاً في آخرِ حرفٍ مقلوبْتكتبُ سمّاً يتقطّرُ في عمقِ الشاعرِ في أوهامِ القلبِ يذوبْفالأفعى في الجُحرِ تنامْ …………وترقدُ سائبةً بسلامْتبدأُ لعنتها الأبديةْ …….وتحاورُ سجعاً (متعوبْ)تتمشّقُ ناراً أزليةْتتنفسهُ تلعقُ جرحاً وتلثمُ وجعاً إغريقياًظلَّ قديماًمثلَ رُقيم ......





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