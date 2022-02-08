قوات روسية تبدأ مناورات تكتيكية ليلية لثلاثة أسابيع

2022/02/08 | 16:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..ذكرت وكالات أنباء روسية أن مناورات عسكرية بدأت في جنوب روسيا، الثلاثاء، وذلك بعد ساعات من إعلان باريس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن قد وعد بعدم إجراء أي مناورات جديدة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا في الوقت الحالي.ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن متحدث باسم قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية قوله إن الأسابيع الثلاثة […]

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