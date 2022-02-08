شاهد.. سعودي يهدي أميركيين

2022/02/08 | 16:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهدى مواطن سعودي أميركيين اثنين زاراه بمنزله في المملكة هدية "غالية" تقديرا لهما على حسن معاملة نجله الذي كان يدرس في الولايات المتحدة

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