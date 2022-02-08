الصحة العراقية تسجل 27 وفاة و 5360 اصابة جديدة بكورونا

2022/02/08 | 16:29 - المصدر: قناة التغيير

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سجلت وزارة الصحة العراقية ،اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً طفيفاً بمعدل الإصابات بفيروس كورونا في الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا للموقف الوبائي الصادر اليوم فإن المختبرات الطبية سجلت 5360 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي العدد إلى 2258844.

وتوفي خلال آخر 24 ساعة 27 مصابا بالجائحة ليكون مجموع الوفيات الكلي 24570.

وأشار إلى تماثل 7100 مريض إلى الشفاء التام ليصل عدد حالات التعافي الكلي إلى 2161362.

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