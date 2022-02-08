بيسكوف يؤكد أن القوات الروسية ستعود إلى مواقعها بعد انتهاء التدريبات في بيلاروس

2022/02/08 | 16:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف ،اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية ستعود إلى مواقعها بعد انتهاء التدريبات العسكرية في بيلاروس.

وقال بيسكوف ردا على سؤال حول إمكانية بقاء قوات روسية في الدولة المجاورة (بيلاروس) بعد انتهاء التدريبات هناك: “لم يقل أحد في يوم من الأيام إن القوات الروسية ستبقى في أراضي بيلاروس، ولم يطرح هذا الموضوع قط”.

وأوضح المتحدث أن الحديث يدور عن تدريبات مشتركة تجريها دولة الاتحاد (الروسية-البيلاروسية) و”من مقتضياتها أن تعود القوات بعد انتهاء هذه التدريبات إلى مواقع انتشارها الدائم”.

ويجري في بيلاروس في الوقت الحالي اختبار جاهزية قوات الرد التابعة لدولة الاتحاد الروسية-البيلاروسية، وذلك قبل إجراء المناورات العسكرية المشتركة “عزيمة الاتحاد 2022″، التي تستضيفها بيلاروس في الفترة من 10 حتى 20 فبراير.

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