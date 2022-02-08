الزاملي يوجه الكتل بتقديم أسماء مرشحيها للجان النيابية

2022/02/08 | 16:35 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجه النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، الثلاثاء، الكتل السياسية بتقديم اسماء مرشحيها للجان النيابية.وذكر مكتب الزاملي في بيان، ان “الاخير ترأس اليوم الثلاثاء 8- شباط 2022 , اجتماعاً موسعاً مع رؤساء الكتل النيابية والنواب المستقلون , للتباحث حول تسمية اعضاء اللجان النيابية ، للمضي بأعمالها التشريعية والرقابية وفق الدستور والنظام الداخلي […]

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