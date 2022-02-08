المخابرات الروسية: واشنطن تسرق النفط السوري وثلثه يباع الى كردستان العراق

2022/02/08 | 16:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة ..كشف تقرير لوكالة تاس الروسية أن واشنطن لاتزال منخرطة في سرقة النفط من شمال شرق سوريا والقيام بتجارة غير مشروعة بالمصادر المنهوبة من البلاد.ونقل التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/ عن المخابرات الروسية اشارتها الى ان “ثلث النفط المسروق من سوريا يباع إلى منطقة إقليم كردستان العراق بسعر يتراوح ما بين […]

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