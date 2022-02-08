2022/02/08 | 16:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس وكلاء الأمن الوطني يوافق على توقيع مذكرة تعاون مع باكستان) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس وكلاء الأمن الوطني يوافق على توقيع مذكرة تعاون مع باكستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).