هاني شاكر يتقدم للحصول على جنسية

2022/02/08 | 17:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم الفنان المصري ونقيب المهن الموسيقية، هاني شاكر، للحصول على جواز سفر "دول الكاريبي"، من أجل "الاستثمار والاستجمام في تلك الدول".

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