مفوضية حقوق الانسان: اسعار الأدوية ارتفعت 30% خلال المدة الماضية

2022/02/08 | 17:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..أكدت مفوضية حقوق الانسان في ديالى، الثلاثاء، أن تغيير سعر الصرف والاتفاقات بين الصيدليات والأطباء فاقم من معاناة الموطنين في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الأدوية.وقال مدير المفوضية صلاح مهدي لـوكالة /المعلومة/، إن “شكاوى كثيرة تصلنا حول وجود اتفاق مسبق بين بعض الاطباء والصيدليات حيال تسعيرة الادوية وحصرها بهم في احتكار ومحاولة […]

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