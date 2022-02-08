رسمياً.. منتصف آذار موعداً لافتتاح ملعب الزوراء

2022/02/08 | 17:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..حددت وزارة الشباب والرياضة، الخامس عشر من اذار المقبل موعداً لافتتاح ملعب الزوراء الرياضي.وقال مدير عام الدائرة الادارية والمالية شاكر الجبوري في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، إن “العمل بملعب الزوراء الرياضي اكتمل بنسبة 100 % ، من حجم الاعمال التي تخص الملعب الذي يحمل اسم نادي الزوراء الرياضي”.وتابع ان […]

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