تخص جهاز المخابرات.. العراق يوافق على توقيع مذكرة تعاون أمنية مع باكستان

2022/02/08 | 17:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس وكلاء الأمن الوطني، اليوم

الثلاثاء، على إبرام ملحق مذكرة

التفاهم للتعاون الأمني وتبادل

المعلومات بين جهازي المخابرات في

جمهورية العراق وجمهورية باكستان.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن

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