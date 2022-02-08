المدد الدستورية تأتي على الجلسات.. الكشف عن مفتاح عقد جلسة البرلمان المقبلة

2022/02/08 | 17:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاصكشف عضو مجلس النواب العراقي المستقل عدنان الجابري، اليوم الثلاثاء، عن موعد عقد البرلمان جلسته المقبلة.وقال الجابري، لـ(بغداد اليوم)، إن "رئاسة مجلس النواب، حتى اللحظة لم تحدد الموعد الجديد لانعقاد جلسة البرلمان المقبلة، خصوصاً ان هذا الأمر مرهون باتفاق الكتلة السياسية حول منصب رئاسة الجمهورية والكتلة الاكبر عددا لتشكيل الحكومة".وبين ان "هناك إمكانية لوصول القوى السياسية الى اتفاقات ترضي كل الأطراف، فالمغانم والمصالح والمكاسب حاضرة في مفاوضات الكتل حول المناصب وتشكيل الحكومة، وهذا الأمر الذي هو دائما ما يحل الأزمات بين القوى السياسية بعد تقسيم المناصب فيما بينها".

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