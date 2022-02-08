صحة كردستان تحذر من وضع خطير

2022/02/08 | 17:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

حذر مدير عام ديوان وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان خالص قادر، اليوم الثلاثاء، من انتشار سريع لفيروس كورونا والمتحور الجديد أوميكرون في مدن الإقليم.

وقال قادر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "النسبة العالية من الإصابات المسجلة بالفيروس تعود للمتحور الجديد، وأغلبها لأشخاص لم يتلقوا جرعات اللقاح".

وتابع: "اقترحنا على اللجنة العليا في الإقليم لمكافحة الفيروس فرض اللقاح على فئات مختلفة لغرض تطعيم أكبر عدد من المواطنين".

وأضاف أن "الوضع الصحي غير مطمئن، وهناك عدم التزام من قبل المواطنين وتهاون شديد بإجراءات الوقاية".

وبين أن "هذا الأمر سيزيد عمليات الإصابات والوفيات خلال الفترة المقبلة، أو يتم اتخاذ قرار فرض اللقاح على فئات مختلفة".

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