السوداني يوجه رسالة لاصحاب القرار: ارحموا الشعب

2022/02/08 | 17:17 - المصدر: بغداد اليوم

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محمد شياع السوداني:

خمسة أشهر مضت على إجراء الانتخابات المبكرة والانسداد السياسي مستمر، والتعطيل المتعمد والتجاوز على القانون هي أبرز سمات الأداء السياسي والبرلماني مع عجز حكومي واضح في إيقاف الاغتيالات والفشل في تخفيف معاناة المواطنين.‏أما آن لأصحاب القرار أن يرحموا هذا الشعب

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