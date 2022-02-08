صحيفة امريكية : من المحتمل أن تنفذ القوات المسلحة اليمنية هجوماً معقداً وكارثيا على الإمارات

2022/02/08 | 17:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ذكرت صحيفة/ذا سياتل تايمز/ الأمريكية إن الإمارات باتت قلقة جداً من هجمات القوات المسلحة اليمنية، وأن هذا القلق دفعها إلى الاستنجاد بالولايات المتحدة.واضافت انه من المحتمل أن تنفذ القوات المسلحة اليمنية هجوماً معقداً وكارثيا على الإمارات.واوضحت الصحيفة أنه من المحتمل أن تنفذ القوات المسلحة اليمنية هجوماً معقداً على الإمارات، وربما أن هذا الهجوم قد يكون كارثياً ، مثل الهجوم الذي شنته القوة الصاروخية عام 2019 ضد السعودية، حيث اخترقت صواريخ كروز وطائرات بدون طيار الأجواء السعودية بنجاح، وضرب قلب صناعتها النفطية في بقيق..مما أدى هذا الهجوم إلى خفض إنتاج المملكة إلى النصف بشكل مؤقت وارتفاع أسعار الطاقة العالمية بنسبة أكبر نسبة منذ حرب الخليج عام 1991./انتهى3

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