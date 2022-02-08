2022/02/08 | 17:19 - المصدر: ايرث نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ناظم: التحديات الأمنية تحاول زعزعة حياة المواطنين
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناظم: التحديات الأمنية تحاول زعزعة حياة المواطنين) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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