برهم صالح يطلب تفسير المحكمة الاتحادية بشأن

2022/02/08 | 17:20 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

تقدم رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، بطلب إلى المحكمة الاتحادية لتفسير المادة 72 - ثانيًا من الدستور، والمتعلقة بصلاحية استمرار رئيس الجمهورية في منصبه "لتجنب الفراغ الدستوري".

وقال صالح، وفق الطلب، "نظرًا لاستكمال مجلس النواب في دورته الخامسة متطلبات المادتين (54 و55) من الدستور، وعدم استكمال متطلبات المادة (70) من الدستور الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني الذي حددته محكمتكم بموجب قراريها المرقمين (7 وموحدتها 9 و10/ اتحادية/ 2022) و(16/ اتحادية/ 2022) في 3 شباط/فبراير، نرجو من محكمتكم تفسير المادة (72/ثانيًا)".

وتنص المادة، "تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب، ويستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ اول انعقاد له.



في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سبب من الأسباب، يتم انتخاب رئيس جديد لإكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية".

وأضاف صالح، أنّ "النص لم يعالج حالة عدم تمكن المجلس من إنجاز متطلب الدستوري الوارد في الفقرة ثانيًا، والتعامل مع الحالة فيما يتعلق بممارسة رئيس الجمهورية لمهامه تجنبًا لحدوث فراغ دستوري، ولحين استكمال متطلبات المادة (70) من الدستور.

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