الزاملي: وضع اجراءات حازمة ازاء تغيب النواب خلال جلسات المجلس

2022/02/08 | 17:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترأس حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس مجلس النواب ،اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء الكتل النيابية والنواب المستقلون , للتباحث حول تسمية اعضاء اللجان النيابية ، للمضي بأعمالها التشريعية والرقابية وفق الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب .

ووجه عضو هيئة الرئاسة ، رؤساء الكتل بتسليم قوائم اسماء مرشحيها إلى هيئة الرئاسة إبتداء من اليوم ، للإسراع في حسم تسمية كافة اللجان خلال مدة اقصاها شهر , على ان يتم مراعاة التخصص والكفاءة والخبرة ورغبة النائب ، لضمان الفاعلية في ممارسة الدور التشريعي والرقابي .

وتابع الزاملي : ان مجلس النواب هو المؤسسة الأولى للإصلاح السياسي , وان قوته تنبع من قوة لجانه , فاللجان هي المصنع الأساس لإنضاج التشريعات واستضافة الجهات التنفيذية ، مؤكداً ان هيأة الرئاسة عازمة على وضع و تفعيل إجراءات حازمة ازاء تغيب السيدات والسادة النواب خلال جلسات المجلس المقبلة ، واجتماعات اللجان بعد تشكيلها بأقرب وقت ممكن .

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