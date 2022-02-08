الحزب الديمقراطي الكردستاني يجدد تمسكه بهوشيار زيباري مرة أخرى

2022/02/08 | 17:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد الحزب الديمقراطي الكردستاني ،اليوم الثلاثاء، تمسكه بهوشيار زيباري مرة أخرى، موضحاً أن، هناك ملفات مشتركة داخل المكون الكردي سيتم التباحث بها بعد حسم ملف رئيس الجمهورية.

وقال المتحدث باسم الحزب مهدي عبد الكريم الفيلي في تصريح إن مرشحهم الوحيد لرئاسة الجمهورية هوشيار زيباري، مؤكداً أن تفاهماتنا مع الاتحاد الوطني ستكون بعد تشكيل رئاسة الجمهورية وحسم ملفها

وأضاف أن هناك ملفات مشتركة داخل المكون الكردي بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي سيتم مناقشتها بعد إنهاء ملف رئاسة الجمهورية.

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